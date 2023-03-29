Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

Склад, продажи, заказы, витрина — всё в одном месте
Весь ваш бизнес под контролем. Для этого даже не нужно постоянно находиться в магазине.
Весь ваш бизнес под контролем. Для этого даже не нужно постоянно находиться в магазине.
Используйте онлайн-витрину. Выделяйтесь на фоне конкурентов. Стимулируйте повторные продажи и возвращайте клиентов
Закрепляем персонального менеджера. Осуществляем техническую поддержку 24 / 7. Помогаем с внедрением
Берем на себя рутину, учет, отчеты, аналитику, цифры — продумываем программу так, чтобы у владельцев и флористов было больше времени на реализацию креативных идей и развитие бизнеса
Посифлора сама считает всё, что помогает бизнесу зарабатывать больше
Наши специалисты изучат, как устроен ваш бизнес, и подберут наиболее эффективный вариант внедрения Посифлоры. Поможем вам перенести ассортимент, данные сотрудников, клиентскую базу, подключим устройства.
С самого начала работы за вами будет закреплён персональный менеджер. Он поможет находить точки роста и как с помощью Посифлоры решать задачи вашего бизнеса и зарабатывать больше.
Вместе с вашей командой пройдем все этапы работы в Посифлоре и убедимся, что все удобно настроено.
Поможем подключить эквайринг, онлайн-кассу и дополнительное оборудование, если это потребуется.
Если возникли вопросы или что-то не работает, менеджер решит проблему. Даже ночью.
Флорист проводит продажу в Посифлоре. Тут же клиент оплачивает покупку картой через терминал, касса отдает чек и отправляет данные о продаже в налоговую.
Флористу не нужно дополнительно вводить сумму оплаты на терминале или кассе — все автоматически. Это экономит время, особенно в праздники и в дни с высокой нагрузкой.
оборот клиентов
в рублях за 2022 год
заказов
обрабатывается
в месяц
цветочных магазина
доверили нам
свой бизнес
где работают наши клиенты
Уже полтора года мы пользуемся программой Posoflora. Для меня, как для руководителя…
Я работаю в программе “посифлора” более 1,5 лет…
С программой POSIFLORA работаю недавно, специалисты объясняют все доступно и понятно…
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