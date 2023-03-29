Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

Развейте ваши сомнения

Что, если произойдёт сбой? Что будет с моими данными?

Посифлора хранит всю информацию в дата-центрах Yandex.Cloud. Дата-центр — это целое здание с профессиональным оборудованием для работы программ и хранения данных.

Дата-центры обеспечивают стабильную работу программ и сохранность данных. Надёжность работы дата-центров Yandex.Cloud подтверждена международным сертификатом. Такой сертификат в России есть только у дата-центра Яндекса.

Непрерывность работы по сертификации — 99,95%. Это значит, что за год дата-центр может остановить работу из-за аварии не более чем на 1 час. Фактические показатели непрерывной работы дата-центров Yandex.Cloud за три последних года не опускались ниже 99,9996%. Это значит, что видимых для пользователей сбоев не было вообще.

Каждые 15 минут Посифлора делает резервную копию всех данных. Даже если произойдёт сбой, мы сможем их восстановить.

Статья о хранении данных — в нашем блоге.

Вдруг конкуренты взломают систему и воспользуются моими клиентскими базами?

Информация хранится на центральном оборудовании и передается на планшет в магазин в зашифрованном виде. Когда собственник вводит свои логин и пароль в программу, эти данные расшифровываются и показываются ему в нормальном виде. Если злоумышленник украдет эти данные, они будут примерно в таком виде — «8b373710bcf876edd91f281e50ed58ab». В любом случае рекомендуем себя обезопасить. Злоумышленник может сначала украсть ваши логин и пароль, а потом зайти под ними и украсть или уничтожить все данные. Если ноутбук или планшет не от Apple, обязательно установите на него антивирус и обновляйте его. Не рекомендуем записывать логин и пароль на листочке и оставлять их на открытых и легкодоступных местах: в ящике стола, под чехлом планшета, на мониторе и так далее.

В магазине иногда отключают интернет. Я не смогу работать в Посифлоре?

Сможете. Если будет сбой связи, флористы смогут работать как прежде, а данные о продажах будут сохраняться. Как только интернет появится, данные подгрузятся и показатели бизнеса обновятся.

Какое оборудование нужно?

Для работы подойдет планшет или смартфон на iOS или Win­dows. Флористам удобнее работать на планшете. Владельцам для отслеживания показателей одинаково удобно работать на планшете и мобильном телефоне.

У меня очень много позиций товаров, как будет работать программа?

Для Посифлоры не имеет значения, сколько у вас товаров — 10 позиций или миллион. Система будет работать одинаково быстро.

Сколько стоит купить программу?

Посифлора не устанавливается на компьютеры и устройства — мы даем доступ к облачному сервису. Мы работаем по подписной модели — каждый месяц оплачиваете подписку или можно заплатить за год вперед.

Что если я не смогу разобраться?

Мы проводим полноценную систему внедрения системы в ваш бизнес: заносим вашу клиентскую базу и ассортимент. Потом обучаем вас и каждого сотрудника вашей компании — пока не убедимся, что они могут спокойно работать в Посифлоре. Если приходят новые сотрудники, мы их тоже обучаем. Если возникнут любые трудности и проблемы, вы можете написать или позвонить в Посифлору, и мы поможем. Среднее время ответа на вопрос — 2 минуты. Работаем 24/7 каждый день.