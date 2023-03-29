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    • Программа
    для цветочного
    магазина

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    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Склад, продажи, заказы, витрина — всё в одном месте

    Весь ваш бизнес под контролем. Для этого даже не нужно постоянно находиться в магазине.

    Помогаем
    продавать
    больше цветов

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    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Расширяйте свой бизнес

    Используйте онлайн-витрину. Выделяйтесь на фоне конкурентов. Стимулируйте повторные продажи и возвращайте клиентов

    Оказываем
    первоклассную
    поддержку

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    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Помощь на каждом этапе

    Закрепляем персонального менеджера. Осуществляем техническую поддержку 24 / 7. Помогаем с внедрением

    Выберите
    ваш формат

    Цветочный магазин

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Цветочная студия

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Цветочная студия онлайн

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Цветочная сеть

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Гибридный формат

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Только открываюсь

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Только то, что важно в цветочном бизнесе

    Берем на себя рутину, учет, отчеты, аналитику, цифры — продумываем программу так, чтобы у владельцев и флористов было больше времени на реализацию креативных идей и развитие бизнеса

    Приём товаров

    Владелец может удаленно, со своего компьютера или телефона, делать приемку товара и назначать цены. Флористы не смогут продать цветы дешевле.

    Продажи в торговом зале

    Флористы могут сосредоточиться на сборке букетов и общении с клиентами, а Посифлора автоматически считает цену букета и сверяет остатки.

    Онлайн-витрина

    Витрина, сайт и соцсети вашего магазина — одно целое. Для соцсетей — формируется специальная ссылка на оплату. Все заказы тут же отображаются в Посифлоре.

    Удалённый контроль за бизнесом

    Больше не нужно приезжать в магазин, чтобы контролировать его работу. Все важные показатели — в вашем телефоне: выручка, чеки, предзаказы, остатки по позициям и списания.

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Стабильная работа магазина
    и сохранность ваших данных

    Контроль ключевых показателей

    Посифлора сама считает всё, что помогает бизнесу зарабатывать больше

    Учёт товаров

    Учёт цветов, сопутствующих товаров, упаковки, и даже кофе — точно знаете, что продается лучше и снижаете процент списаний.

    Удобная работа для всей команды

    Распределение ролей. Контроль над работой каждого в команде — удаленно, из любой точки мира.

    Учёт финансов

    Информация о продажах и расходах за любой период — точно знаете, сколько зарабатывает магазин

    Удобная аналитика продаж

    Маржинальность, прибыль, средний чек, деньги в кассе, отчеты о работе флористов — точки роста вашего бизнеса в реальном времени.

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Инструменты для увеличения продаж

    Цветочный консьерж
    При первом заказе Посифлора сохраняет дополнительные сведения о клиенте: его предпочтения, памятные даты. Эти данные вы можете использовать для точечной рассылки клиентам в их памятные даты или при поступлении новых партий.
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине
    Онлайн-витрина
    В Посифлоре можно мгновенно создать онлайн-магазин букетов. Как только флорист создаёт новый букет и ставит его на витрину Посифлоры, он тут же отображается в онлайн-магазине, а клиент может его оплатить.
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине
    Ссылка для быстрой продажи в соцсетях
    В Посифлоре флористы могут создать ссылку для быстрой продажи букета: её можно разместить в профиле соцсетей, таплинке или отправить клиенту в личных сообщениях. Клиент заполняет информацию, а флористы тут же видят заявку и начинают собирать букет.
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине
    Интеграция с каналами продаж
    У Посифлоры есть внешнее API. Оно помогает соединить программу с сайтом магазина, приложением или маркетплейсом, чтобы отслеживать продажи и контролировать показатели в одном месте.
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине
    Программы лояльности с разными механиками
    В Посифлоре можно настроить бонусные или скидочные программы лояльности — так, чтобы клиентам хотелось вернуться в магазин за новой покупкой. Средний чек растет вместе с доверием — люди охотнее делают более дорогие покупки в уже знакомых местах, где им понравилось обслуживание и качество товаров.
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине
    Рост продаж в праздники
    Приложения флориста, синхронная работа устройств, курьерский модуль, календарь заказов — все это помогает удобно организовать работу в праздники без суеты и ошибок.
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Первоклассная поддержка

    Ответим на вопросы и поможем разобраться
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Персональное внедрение

    Наши специалисты изучат, как устроен ваш бизнес, и подберут наиболее эффективный вариант внедрения Посифлоры. Поможем вам перенести ассортимент, данные сотрудников, клиентскую базу, подключим устройства.

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Клиент в центре нашего внимания

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Личный бизнес-консультант

    С самого начала работы за вами будет закреплён персональный менеджер. Он  поможет находить точки роста и как с помощью Посифлоры решать задачи вашего бизнеса и зарабатывать больше.

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Обучение вашей команды

    Вместе с вашей командой пройдем все этапы работы в Посифлоре и убедимся, что все удобно настроено.

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Помощь в подборе оборудования

    Поможем подключить эквайринг, онлайн-кассу и дополнительное оборудование, если это потребуется.

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Заботливая поддержка 24/7

    Если возникли вопросы или что-то не работает, менеджер решит проблему. Даже ночью.

    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Интеграция с терминалом, кассой и работа без штрафов по 54-ФЗ


    Флорист проводит продажу в Посифлоре. Тут же клиент оплачивает покупку картой через терминал, касса отдает чек и отправляет данные о продаже в налоговую.


    Флористу не нужно дополнительно вводить сумму оплаты на терминале или кассе — все автоматически. Это экономит время, особенно в праздники и в дни с высокой нагрузкой.

    Какие задачи вы хотите решить с помощью Посифлоры?

    Шаг 1/2
    Учёт товаров
    и услуг
    Финансовый
    учёт
    Мобильное
    приложение
    Продажа
    онлайн
    Рекламные
    рассылки
    Уменьшение
    списания
    Увеличение
    прибыли
    Клиентская
    база
    Обработка
    заказов
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    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Каждую неделю новые статьи о цветочном бизнесе

    Мнения и опыт владельцев, обучающие материалы для флористов, лайфхаки и ошибки
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине
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    Почему мы?

    Немного статистики
    20
    млрд+

    оборот клиентов
    в рублях за 2022 год

    10
    млн+

    заказов
    обрабатывается
    в месяц

    3,5
    тыс

    цветочных магазина
    доверили нам
    свой бизнес

    38
    стран

    где работают наши клиенты

    Отзывы о Посифлоре


    4.7 из 5Posiflora — учет и контроль в цветочном магазинена основе 425 оценок
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Наталья Козунова

    30/07/2023
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Уже полтора года мы пользуемся программой Posoflo­ra. Для меня, как для руководителя…

    Отзыв 2GIS
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Елена Максимова

    13/07/2023
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Я работаю в программе “посифлора” более 1,5 лет…

    Отзыв Яндекс
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    Татьяна

    18/07/2023
    Posiflora — учет и контроль в цветочном магазине

    С программой POSIFLORA работаю недавно, специалисты объясняют все доступно и понятно…

    Отзыв Отзовик
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    Ответы на частые вопросы

    Развейте ваши сомнения
    Что, если произойдёт сбой? Что будет с моими данными?
    Посифлора хранит всю информацию в дата-центрах Yandex.Cloud. Дата-центр — это целое здание с профессиональным оборудованием для работы программ и хранения данных.
    Дата-центры обеспечивают стабильную работу программ и сохранность данных. Надёжность работы дата-центров Yandex.Cloud подтверждена международным сертификатом. Такой сертификат в России есть только у дата-центра Яндекса.
    Непрерывность работы по сертификации — 99,95%. Это значит, что за год дата-центр может остановить работу из-за аварии не более чем на 1 час. Фактические показатели непрерывной работы дата-центров Yandex.Cloud за три последних года не опускались ниже 99,9996%. Это значит, что видимых для пользователей сбоев не было вообще.
    Каждые 15 минут Посифлора делает резервную копию всех данных. Даже если произойдёт сбой, мы сможем их восстановить.
    Статья о хранении данных — в нашем блоге.
    Вдруг конкуренты взломают систему и воспользуются моими клиентскими базами?
    Информация хранится на центральном оборудовании и передается на планшет в магазин в зашифрованном виде. Когда собственник вводит свои логин и пароль в программу, эти данные расшифровываются и показываются ему в нормальном виде. Если злоумышленник украдет эти данные, они будут примерно в таком виде — «8b373710bcf876edd91f281e50ed58ab». В любом случае рекомендуем себя обезопасить. Злоумышленник может сначала украсть ваши логин и пароль, а потом зайти под ними и украсть или уничтожить все данные. Если ноутбук или планшет не от Apple, обязательно установите на него антивирус и обновляйте его. Не рекомендуем записывать логин и пароль на листочке и оставлять их на открытых и легкодоступных местах: в ящике стола, под чехлом планшета, на мониторе и так далее.
    В магазине иногда отключают интернет. Я не смогу работать в Посифлоре?
    Сможете. Если будет сбой связи, флористы смогут работать как прежде, а данные о продажах будут сохраняться. Как только интернет появится, данные подгрузятся и показатели бизнеса обновятся.
    Какое оборудование нужно?
    Для работы подойдет планшет или смартфон на iOS или Win­dows. Флористам удобнее работать на планшете. Владельцам для отслеживания показателей одинаково удобно работать на планшете и мобильном телефоне.
    У меня очень много позиций товаров, как будет работать программа?
    Для Посифлоры не имеет значения, сколько у вас товаров — 10 позиций или миллион. Система будет работать одинаково быстро.
    Сколько стоит купить программу?
    Посифлора не устанавливается на компьютеры и устройства — мы даем доступ к облачному сервису. Мы работаем по подписной модели — каждый месяц оплачиваете подписку или можно заплатить за год вперед.
    Что если я не смогу разобраться?
    Мы проводим полноценную систему внедрения системы в ваш бизнес: заносим вашу клиентскую базу и ассортимент. Потом обучаем вас и каждого сотрудника вашей компании — пока не убедимся, что они могут спокойно работать в Посифлоре. Если приходят новые сотрудники, мы их тоже обучаем. Если возникнут любые трудности и проблемы, вы можете написать или позвонить в Посифлору, и мы поможем. Среднее время ответа на вопрос — 2 минуты. Работаем 24/7 каждый день.

    Оцените сами, будет ли вам удобно работать с Посифлорой

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